Domani 3 settembre 2022, alle ore 11.00, presso il chiostro dell’hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara a Napoli, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia alle Elezioni Politiche 2022 per la Città di Napoli e per l’area metropolitana.

Con i vertici territoriali di Fratelli d’Italia, insieme a tutti i candidati, prenderà parte all’evento Marcello Pera, già presidente del Senato della Repubblica