COMMERCIALISTI SALERNO, DOMANI ASSEMBLEA GENERALE: ALLARME ISCRITTI, IN CALO I NUOVI PROFESSIONISTI

Si svolgerà domani, martedì 3 dicembre, l’Assemblea Generale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno a partire dalle ore 16 (seconda convocazione), presso la Sede dell’Ordine in Via Roma 39 a Salerno.

All’ordine del giorno il bilancio preventivo relativo all’anno 2025 dell’Ordine e la relazione del Collegio dei Revisori, già consultabili anche sul sito www.commercialistisalerno.it in fede ai principi di pubblicità e trasparenza delle attività ordinistiche su cui si impronta l’attività del Consiglio guidato da Agostino Soave.

Oltre ad illustrare nel dettaglio il terzo documento previsionale di competenza della sua Consiliatura, l’Assemblea sarà anche l’occasione per il presidente Soave di fare un punto sull’attuazione dei progetti prefissati per l’intero mandato, alcuni in parte già realizzati, e soprattutto sulle attività programmatiche per il prossimo anno, a partire proprio dall’impegno per il rilancio dell’attrattività della professione.

“Il Rapporto 2023 sull’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – spiega il presidente Agostino Soave – ci consegna per la prima volta dopo tanti anni l’azzeramento della crescita degli iscritti e riduzione del numero dei tirocinanti, a cui fa da contraltare una crescita del reddito medio professionale del 10% circa, con una disparità sia in termini di iscrizioni che di reddito medio tra nord e sud. Anche a Salerno i numeri rispecchiano quelli della media nazionale. Il trend negativo deve far riflettere sulle problematiche della professione del commercialista in generale, ma soprattutto sulle possibili conseguenze negative sulla cassa professionale di appartenenza, che ad oggi gode di buona salute. Ecco perché ci stiamo impegnando per attrarre i giovani futuri commercialisti”.