REGIONALI 2025. L’APPELLO DI FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “SERVE CANDIDATO CHE PARLI AL CENTRO”

“In Campania si vince scegliendo in anticipo e in accordo. E questo faremo. Finite le feste di partito, sfuma l’ebbrezza di parlare ai propri militanti: ora è il momento di ragionare seriamente su come costruire una vera alternativa in regione. Forza Italia è pronta. Le nostre liste sono ormai completate e tanti altri amministratori stanno aderendo in questi giorni”. Così in una nota Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Subito dopo la legge finanziaria, i leader delle forze politiche – prosegue – si incontreranno per individuare il candidato più idoneo a vincere le elezioni regionali. La scelta ricadrà su una figura capace di parlare al centro, perché è lì che si gioca la partita. È lì che si vince”

