COMMISSIONE D’INCHIESTA COVID: ACQUISITO UN VIDEO DI RIUNIONE CON SPERANZA

“Il video della riunione del Cts (Comitato tecnico scientifico, ndr) risalente al giugno 2021, pubblicato oggi sul sito de La Verità, rappresenta senza dubbio un elemento di interesse e valutazione per la commissione che presiedo e per i suoi commissari. Pertanto, procederemo all’acquisizione di questo e di ogni altro eventuale video disponibile relativo alle riunioni in questione. La commissione sta procedendo con le audizioni e le desecretazioni, presto mettendo insieme tutto il materiale saremo in grado di avere un quadro definitivo. Questo documento video conferma le parole di Ippolito, Urbani e Dionisio, ossia che fosse la politica a prendere le decisioni; l’intervento dell’ex ministro della Salute, Speranza mi pare vada letto in questo senso”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei che presiede la commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid.

Il riferimento è al filmato (pubblicato sul sito del quotidiano) di una riunione, in videocollegamento, del Comitato tecnico scientifico avvenuta il 9 giugno 2021 a cui partecipò anche l’attuale ministro della Salute, Speranza. Il video è stato acquisito dai carabinieri del Nas di Genova e depositato agli atti del procedimento per la morte della diciottenne Camilla Canepa dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca.

La riunione si è svolta il giorno prima del decesso della ragazza. Come riporta La Verità, Speranza avrebbe spinto per continuare la campagna vaccinale dicendo: “Siamo oltre le più rosee aspettative, ma dobbiamo spingere e mostrare dubbi adesso sarebbe un danno”

