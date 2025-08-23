NOCERA SUPERIORE. E’ ANCORA GIALLO SUL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi è ad un bivio: continuare nella linea della coerenza oppure scendere a compromessi. La materia del contendere è quella dell’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale del centro dell’Agro, dopo le dimissioni di Teo Oliva, che ha anche lasciato la maggioranza. Gennaro D’Acunzi, che fino ad ora ha sempre utilizzato, per ogni tipo di nomina e di incarico, il criterio del consenso ottenuto alle ultime comunali, pare, in questa fase, barcollare ed essere pronto ad abbandonare il “metro del consenso”, per la prossima seduta del Consiglio Comune di Nocera Superiore. Addio alla coerenza ed al rispetto delle regole interne alla sua maggioranza perchè, pare, che, nelle ultime ore, D’Acunzi sia tentato dall’affidare la gestione dell’assise comunale al neo consigliere Bove, eletto nelle liste di maggioranza al termine di un lungo contenzioso amministrativo, con il riconteggio dei voti. Una decisione che andrebbe contro quanto fatto fino ad oggi dal Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi e che aprirebbe diversi ragionamenti all’interno di quella maggioranza che, dal momento delle elezioni, ha sostenuto le scelte del primo cittadino.

