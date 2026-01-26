COMMISSIONI, RESTA LO STALLO TRA I PARTITI. OGGI I NOMI DEI MEMBRI AL PRESIDENTE MANFREDI

Dopo la prima Giunta Regionale, che si è tenuta, ieri, nel primo pomeriggio, a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, la palla passa tra le mani dei partiti e delle liste civiche, presenti in Consiglio Regionale, per la definizione della composizione delle Commissioni e per la scelta dei relativi Presidenti. Secondo alcune indiscrezioni, nella giornata di oggi, tra le mani del Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi dovrebbero arrivare i nomi che i partiti hanno designato per ciascuna delle 8 Commissioni Permanenti: solo a quale punto si comprenderà, con maggiore chiarezza, le decisioni dei singoli Capigruppo sui nomi da indicare come Presidenti. Nulla è escluso, neppure che si arrivi senza un accordo di massima su tutte le Presidenze, lasciando campo libero al voto dei consiglieri di maggioranza e di opposizione per l’elezione del Presidente e dell’intero Ufficio di Presidenza.

