COMMISSIONI, RESTA LO STALLO TRA I PARTITI. OGGI I NOMI DEI MEMBRI AL PRESIDENTE MANFREDI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
default

Dopo la prima Giunta Regionale, che si è tenuta, ieri, nel primo pomeriggio, a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, la palla passa tra le mani dei partiti e delle liste civiche, presenti in Consiglio Regionale, per la definizione della composizione delle Commissioni e per la scelta dei relativi Presidenti. Secondo alcune indiscrezioni, nella giornata di oggi, tra le mani del Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi dovrebbero arrivare i nomi che i partiti hanno designato per ciascuna delle 8 Commissioni Permanenti: solo a quale punto si comprenderà, con maggiore chiarezza, le decisioni dei singoli Capigruppo sui nomi da indicare come Presidenti. Nulla è escluso, neppure che si arrivi senza un accordo di massima su tutte le Presidenze, lasciando campo libero al voto dei consiglieri di maggioranza e di opposizione per l’elezione del Presidente e dell’intero Ufficio di Presidenza.

Related Posts

Gennaio 26, 2026

GIUNTA REGIONALE. OK A SALARIO MINIMO PER APPALTI REGIONALE, OSPEDALE DI SALERNO: BANDO PER IL NUOVO MANAGER

Gennaio 26, 2026

TRE MAGISTRATI ALLA CORTE DI ROBERTO FICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Gennaio 26, 2026

NINO SAVASTANO ASSOLTO NEL PROCESSO SU “SISTEMA SALERNO”: ERA ACCUSATO DI CORRUZIONE ELETTORALE