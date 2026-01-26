ASSOLUZIONE NINO SAVASTANO. LA SODDISFAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SALERNO

L’odierna sentenza conferma l’assoluta regolarità amministrativa, politica ed etica dell’operato di Nino Savastano.
Ne siamo stati convinti fin dal principio di questa dolorosa vicenda che ha comportato tante sofferenze personali e disagi per la Nostra Comunità. All’amico Savastano un abbraccio d’umana solidarietà e l’apprezzamento per il suo servizio pubblico reso sempre nell’esclusivo interesse dei concittadini.
Lo scrive, in una nota, Il Segretario Provinciale PD Salerno Vincenzo Luciano