GENNARO SAIELLO (M5S): “SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI REGIONALI, SEGNALE FORTE E CONCRETO”

“La Giunta regionale presieduta dal presidente Fico ha approvato oggi un disegno di legge che prevede che in tutte le procedure di gara della Regione, delle ASL, degli enti strumentali e delle società controllate sia attribuito un punteggio premiale alle aziende che applicano una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro lordi”. Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.

“È significativo che il primo atto della nuova amministrazione vada nella direzione della tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra Regione. Parliamo di uno strumento concreto per garantire condizioni più eque e riaffermare il valore del lavoro come diritto fondamentale. È un risultato che affonda le sue radici nel lavoro portato avanti già nella scorsa legislatura, quando presentai e feci approvare, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, una mozione proprio su questo tema”.

“Ora ci auguriamo che anche il Governo Meloni segua questo esempio. Il salario minimo è una misura già adottata in 22 Paesi dell’Unione Europea. Da oltre dieci anni il Movimento 5 Stelle porta avanti questa battaglia di civiltà per costruire un Paese più giusto”.