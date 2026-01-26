GENNARO SAIELLO (M5S): “SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI REGIONALI, SEGNALE FORTE E CONCRETO”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“La Giunta regionale presieduta dal presidente Fico ha approvato oggi un disegno di legge che prevede che in tutte le procedure di gara della Regione, delle ASL, degli enti strumentali e delle società controllate sia attribuito un punteggio premiale alle aziende che applicano una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro lordi”. Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.

“È significativo che il primo atto della nuova amministrazione vada nella direzione della tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra Regione. Parliamo di uno strumento concreto per garantire condizioni più eque e riaffermare il valore del lavoro come diritto fondamentale. È un risultato che affonda le sue radici nel lavoro portato avanti già nella scorsa legislatura, quando presentai e feci approvare, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, una mozione proprio su questo tema”.

“Ora ci auguriamo che anche il Governo Meloni segua questo esempio. Il salario minimo è una misura già adottata in 22 Paesi dell’Unione Europea. Da oltre dieci anni il Movimento 5 Stelle porta avanti questa battaglia di civiltà per costruire un Paese più giusto”.

Related Posts

Gennaio 26, 2026

ANGELICA SAGGESE: “SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI REGIONALI, SCELTA DI DIGNITA’ E DI LEGALITA’

Gennaio 25, 2026

LA PRIMA RIUNIONE DI GIUNTA DEL PRESIDENTE FICO MA NON C’E’ ANCORA IL BILANCIO 2026

Gennaio 25, 2026

REGIONE CAMPANIA. PER L’ASSESSORE SERLUCA C’E’ TRA I COLLABORATORI GIUDITTA, COGNATO DI MASTELLA