MARCO SARRACINO (PD): “BENE PROVVEDIMENTO GIUNTA FICO SU SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI”

“Come primo atto della nuova amministrazione regionale campana il presidente Fico ne assume uno importante e innovativo, un obiettivo per il quale si era impegnato lo stesso neo presidente con tutta la coalizione progressista. I contratti pubblici di appalto e le concessioni di competenza della regione Campania prevederanno infatti una premialita’ nei confronti delle imprese che pagano i propri dipendenti almeno 9 euro l’ora. Mentre Giorgia Meloni nega il salario minimo a 4 milioni di lavoratori, la giunta regionale guidata dal presidente Fico adotta un provvedimento importantissimo e concreto che va nella giusta direzione: combattere il lavoro povero e la precarietà”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

