COMUNALI 2021. LETTA LANCIA LE PRIMARIE A GIUGNO NEI COMUNI DOVE NON C’E’ ACCORDO

Tornano le Primarie del centro sinistra ? Forse si, stando a quello che trapela dalla segreteria nazionale del Partito Democratico perchè Enrico Letta è convinto di poter definire, entro la fine di Aprile, lo scacchiere delle candidature almeno nei comuni piu’ importanti. E dove questo non dovesse accadere, allora si fara’ ricorso alle primarie di coalizione, coinvolgendo almeno i candidati del Movimento 5 Stelle. Primarie che, stando a quanto viene raccontato in queste ore, dovrebbero tenersi tutte a giugno, nella stessa data, ma con il grande punto interrogativo della partecipazione degli altri partiti: Italia Viva, Azione di Calenda, il Partito Socialista alla fine accetteranno di prendere parte ad una competizione le cui regole, almeno per il momento, sembrano ancora poco chiare?

