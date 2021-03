COMUNALI 2021. NAPOLI, SALERNO, CASERTA E BENEVENTO VANNO SUL TAVOLO NAZIONALE DI CENTRO DESTRA

Al di là degli impegni di ogni singola provincia dove, come sta accadendo a Salerno, si registra il costante impegno dei rappresentanti dei partiti di centro destra per trovare l’intesa (e l’unità) sui nomi e sulle alleanze per le prossime elezioni comunali, i comuni capoluogo, a breve, finiranno sul tavolo nazionale del Centro Destra, chiamato a decidere la composizione delle candidatura in vista delle prossime elezioni comunali dell’autunno 2021.

E’ probabile che tutto cio’ accada dopo le festività Pasquali quando sarà anche chiara la data che il Ministro dell’Interno sceglierà per le elezioni amministrative 2021 che interessano comuni importanti come Roma, Milano, Napoli e Torino. A quel punto i quattro comuni capoluogo di Provincia della Regione Campania finiranno al centro della valutazione da parte dei leader del centro destra che partiranno dalla valutazione dei comuni piu’ importanti per finire a quelli con una popolazione minore.