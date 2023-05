COMUNALI 2023. GLI ULTIMI FUOCHI DI ARTIFICIO DI UNA CAMPAGNA ELETTORALE PIATTA

Ed anche quest’anno siamo giunti al consueto traguardo della chiusura della campagna elettorale: oggi, in tutti i comuni chiamati al voto Domenica 14 e Lunedi’ 15 Maggio, si terranno gli ultimi comizi, gli ultimi incontri prima del silenzio elettorale che durerà fino al termine delle operazioni di voto. Con i social, con i messaggi in privato la norma sul Silenzio Elettorale – come accade da tempo – verrà aggirata con la campagna elettorale che andrà avanti, senza sosta, fino alla mattinata di lunedi’. Non sarà questa la novità della campagna elettorale 2023 ma, piuttosto, è che non ci sono novità: è stata, in quasi tutti i comuni della Provincia di Salerno, una campagna elettorale piatta, senza fatti che ne abbiano lasciato un ricordo negli elettori e neppure tra gli addetti ai lavori. Che fine hanno fatto i confronti di un tempo ? Dove sono i faccia a faccia tra candidati che richiedevano giornate di preparazione ed una grande partecipazione di pubblico ? E’ cambiato il modo di comunicare, ci si lancia accuse, piu’ o meno velate, a debita distanza, anche se questa della primavera del 2023 è stata, dopo due anni, la prima campagna elettorale senza le mascherine ed il distanziamento.

