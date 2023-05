CAVA DE’ TIRRENI. APPROVATO RENDICONTO GESTIONE, RISANATO DEFICIT STRUTTURALE

Ieri pomeriggio la Giunta Servalli ha approvato lo Schema di Rendiconto 2022, un atto importante di gestione che attesta un primo risultato positivo del complesso iter economico finanziario di risanamento dell’Ente e certifica anche che l’Ente non è più strutturalmente deficitario come emerso nel rendiconto del 2020.

“Chiudiamo il primo rendiconto – afferma l’Assessore al Bilancio Antonella Garofalo – con un recupero integrale della quota di disavanzo, oltre ad un avanzo di amministrazione di oltre 700 mila euro. Molti gli obiettivi raggiunti, come la riduzione dell’indebitamento dell’Ente, l’estinzione dei mutui, l’estinzione di parte dei debiti fuori bilancio e assenza di anticipazione di tesoreria. Risultati, peraltro, che non tengono conto di due importanti obiettivi del 2023 come la vendita della farmacia comunale e dell’ex Cofima che produrranno effetti benefici già nel bilancio di previsione di quest’anno. Posso ragionevolmente ritenere che alla luce di questi importanti risultati il piano di riequilibrio possa essere ridotto a 15 anni dai 20 anni previsti”.

“Ci siamo assunti la responsabilità – afferma il Sindaco Servalli – dopo gli esiti negativi causati dalla pandemia sui conti del Comune, di mettere in atto una azione complessiva di risanamento e riequilibrio economico dell’Ente ed oggi ne certifichiamo i primi risultati positivi, senza incidere sui servizi e la tassazione dei cittadini”.