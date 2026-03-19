COMUNALI 2026. FORZA ITALIA E LO STRAPPO CON IL CENTRO DESTRA: SABATO 21 LE DECISIONI SUI CANDIDATI

Forza Italia si prepara ad ufficializzare lo strappo all’interno del Centro Destra della Provincia di Salerno. Sabato 21 Marzo, nel corso di un incontro al quale prenderà parte anche il Coordinatore Regionale del partito degli Azzurri Fulvio Martusciello, saranno annunciate le decisioni sulle alleanze nei Comuni di Salerno, Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri e Campagna. Scontato il divorzio tra FI ed il Centro Destra nel Comune capoluogo dove Forza Italia non sosterrà il candidato espressione di Fratelli d’Italia, sostenuto, pero’, dalla Lega di Matteo Salvini. Difficile pronosticare le scelte su Pagani e su Angri, mentre, a quanto si apprende, potrebbe essere rispettato l’accordo, a Cava de’ Tirreni, già assunto ed ufficializzato con il candidato Sindaco Raffaele Giordano. Trattative, invece, ancora in alto mare nel Comune di Campagna dove il centro destra non ha ancora individuato il profilo del candidato sul quale convergere.

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