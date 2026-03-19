NOCERA SUPERIORE. ANGELO ANGRISANI E’ IL NUOVO COMMISSARIO CITTADINO DI ITALIA VIVA

Si rafforza la struttura territoriale di Italia Viva-Casa Riformista nella provincia di Salerno. Con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito nell’Agro nocerino-sarnese, il presidente provinciale Anna Rosa Sessa ha ufficializzato la nomina di Angelo Angrisani quale nuovo commissario per Nocera Superiore. La decisione nasce dalla volontà di premiare la costanza e la condivisione dei valori riformisti dimostrate sul campo, affidando a una figura di riferimento il compito di coordinare le attività politiche in una fase di crescita del partito a livello locale.

“Considerato il costante impegno profuso a favore delle idee e dei valori del nostro partito, insieme al gruppo di Nocera Superiore, abbiamo inteso indicare Angelo Angrisani come commissario di Italia Viva-Casa Riformista per Nocera Superiore. Sono certa che saprà portare avanti questo percorso con la passione e la determinazione necessarie per valorizzare la nostra comunità politica”, ha detto la Sessa. “Il nostro obiettivo è fare di Italia Viva-Casa Riformista un partito aperto e radicato nei territori della nostra Provincia. Puntiamo a essere una forza di valori che sappia trasformarsi in un partito di governo ad ogni livello, partendo proprio dal confronto diretto con le realtà locali”.