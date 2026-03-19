NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “OK A DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stata pubblicata la delibera di Consiglio Comunale relativa alla definizione

agevolata delle entrate comunali, comunemente definita “rottamazione”.

“Il provvedimento riguarda le posizioni debitorie relative a entrate tributarie e patrimoniali, per le quali i cittadini possono presentare apposita istanza, secondo quanto previsto dal regolamento approvato. A tal fine, sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’avviso, attraverso il quale è possibile:
1. consultare la documentazione completa;
2. scaricare il modulo di domanda;
3. acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di presentazione dell’istanza.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica approvata e trasmesse secondo le modalità indicate
“ Diamo seguito alla Delibera del Consiglio Comunale consentendo ai cittadini di beneficiare di questa opportunità attraverso una rateizzazione congrua, pensata per venire incontro alle necessità di tutti.
Conclude il sindaco
Paolo De Maio.

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