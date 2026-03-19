NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “OK A DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI”

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stata pubblicata la delibera di Consiglio Comunale relativa alla definizione

agevolata delle entrate comunali, comunemente definita “rottamazione”.

“Il provvedimento riguarda le posizioni debitorie relative a entrate tributarie e patrimoniali, per le quali i cittadini possono presentare apposita istanza, secondo quanto previsto dal regolamento approvato. A tal fine, sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’avviso, attraverso il quale è possibile:

1. consultare la documentazione completa;

2. scaricare il modulo di domanda;

3. acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di presentazione dell’istanza.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica approvata e trasmesse secondo le modalità indicate

“ Diamo seguito alla Delibera del Consiglio Comunale consentendo ai cittadini di beneficiare di questa opportunità attraverso una rateizzazione congrua, pensata per venire incontro alle necessità di tutti. ” Conclude il sindaco Paolo De Maio.