REGIONE CAMPANIA. COMMISSIONE BILANCIO RINVIATA A DOMANI 20 MARZO PER IL VOTO SU EMENDAMENTI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Con una decisione comunicata all’ultimo minuto, Corrado Matera, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, ha rinviato di 24 ore la attesissima seduta della Commissione Bilancio, convocata per oggi, 19 Marzo, spostandola a domani 20 Marzo, a partire dalle 11:00. Slitta, dunque, la discussione, all’interno della Commissione Bilancio, degli oltre 500 emendamenti che sono stati presentati dalle diverse forze politiche e resta in bilico, anche, la convocazione, per il prossimo 25 Marzo, del Consiglio Regionale per la discussione ed approvazione della Legge di Bilancio.

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