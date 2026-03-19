POLITICHE 2027. ELLY SCHLEIN (PD): “CHI SARA’ IL LEADER CENTRO SINISTRA ? CI METTEREMO D’ACCORDO”

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“Ci metteremo d’accordo, sono molto fiduciosa anche sulla modalità di scelta”. Lo dice Elly Schlein a Rainews24 a proposito della leadership del centrosinistra: “Non partiamo da zero, ma dalle tante proposte concrete che abbiamo già fatto insieme in Parlamento e nelle piazze”.

Non si trasformerà in una gara tra leader? Siete tanti… “L’importante è essere uniti, essere tanti è anche positivo, l’importante è essere uniti. E guardi, io continuo a essere testardamente unitaria, non perché me lo chieda il medico, ma perché ce lo chiede la nostra gente, perché è una premessa per arrivare poi alle prossime elezioni politiche a battere queste destre”.

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