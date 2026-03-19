REFERENDUM, IMMA VIETRI (FDI): “GRAVE QUANTO ACCADUTO ALLA UNIVERSITA’ FEDERICO II”

“Quanto accaduto presso l’Università Federico II di Napoli rappresenta un episodio grave e inaccettabile, che impone una riflessione seria sul rispetto della neutralità delle istituzioni accademiche”.

Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, in merito a quanto accaduto – come denunciato da Gioventu’ Nazionale – durante un convegno sulla riforma della giustizia.

“La proiezione, prima ancora dell’inizio dell’evento, di una grafica esplicitamente schierata per il ‘No’, all’interno di un’aula gremita di studenti, rappresenta una evidente forzatura che mina la credibilita’ e l’imparzialita’ dell’iniziativa. Ancora piu’ grave e’ quanto segnalato nei corridoi dell’ateneo, dove sarebbero stati esposti materiali riconducibili a un partito politico (il M5S), con inviti al voto rivolti anche agli studenti fuorisede. Le universita’ – sottolinea Vietri – devono restare luoghi di formazione e confronto. Il pluralismo si tutela garantendo equilibrio e rispetto delle regole, non consentendo episodi che rischiano di trasformare momenti accademici in occasioni di militanza politica. Confido, quindi, che i vertici dell’Ateneo facciano piena luce su quanto accaduto e che adottino tutte le misure necessarie affinché simili episodi non si ripetano” conclude Vietri.