COMUNALI 2026. TRATTATIVE IN STALLO PER L’ULTIMA SETTIMANAN DI CAMPAGNA REFERENDARIA

Fino a martedi’ 24 Marzo non si muoverà foglia, almeno per quei Comuni dove l’accordo sul nome del candidato non è stato ancora raggiunto. Lo stop alle trattative arriva per l’ultima settimana di campagna elettorale per il Referendum sulla Giustizia che vedrà tutto il mondo politico, dal centro destra al centro sinistra, in campo per gli ultimi incontri con i cittadini e le ultime iniziative di piazza.
Anche il Parlamento ha deciso di sospendere, fino a martedi’ 24 Marzo, ogni tipo di attività, sia in Aula che all’interno delle Commissioni, di fatto, fermando per una intera settimana l’attività politica del paese.