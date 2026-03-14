NAPOLI. IL CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO BRESCIA ADERISCE A NOI MODERATI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Dopo una lunga riflessione sul percorso politico da intraprendere, oggi compio una scelta che sento pienamente coerente con la mia formazione e con i valori in cui credo.
L’incontro con l’on. Mara Carfagna, fortemente voluto dal coordinatore regionale Gigi Casciello, e la stima che ho sempre avuto per lei – prima per l’impegno in difesa dei diritti delle donne e poi per lo straordinario lavoro svolto per Napoli e la Campania da Ministro per il Sud – hanno reso naturale la mia adesione a Noi Moderati.”
Lo scrive il Consigliere Comunale di Napoli Domenico Brescia. 

Ringrazio il coordinatore della provincia di Napoli Riccardo Guarino e, in modo particolare, il presidente Maurizio Lupi che questa mattina ci ha onorato della sua presenza.
Da oggi inizia un nuovo percorso, con lo stesso impegno e la stessa passione al servizio della nostra città.

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