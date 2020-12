COMUNE DI CAMPAGNA. CONSIGLIERE DELLA LEGA LASCIA LA MAGGIORANZA DI MONACO

Nella giornata di venerdì il Capogruppo consiliare della Lega Salvini Premier Giordano ha protocollato e reso noto la sua scelta di interrompere il prosieguo nella maggioranza laddove è stato protagonista all’inizio della legislatura. E’ mancato, a suo dire, il rapporto fiduciario col Sindaco, il consigliere Giordano aveva chiesto una verifica sugli impegni assunti con l’elettorato e una riprogrammazione per la restante parte della legislatura, in sostanza un tagliando per essere sempre più vicino alle richieste della cittadinanza. Il Sindaco, invece, ha ritenuto di non ascoltare, che tutto va bene, al limite di supporre una sorta di ingerenza nel senso che “ l’autista non va disturbato”, così il consigliere ha rotto gli indugi per autodeterminarsi e di proseguire il suo mandato in autonomia con la politica di ascolto che porterà in Consiglio Comunale con proposte serie come sempre ha fatto a fianco del cittadini.

