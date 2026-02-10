COMUNE DI CAMPAGNA. DIMISSIONI CONSIGLIERI, SI TORNA AL VOTO: FINISCE L’ERA DI BIAGIO LUONGO

Si chiude bruscamente l’era di Biagio Lungo alla guida del Comune di Campagna. Nel pomeriggio di oggi, dodici consiglieri comunali si sono riuniti presso uno studio notarile di Eboli per siglare le proprie dimissioni, mettendo ufficialmente fine all’amministrazione insediatasi nel 2023.

Le dimissioni collettive non giungono come un fulmine a ciel sereno. Da diversi mesi la maggioranza era attraversata da un profondo malessere. I componenti dell’assise lamentavano una scarsa attenzione verso le proprie istanze e segnalavano una preoccupante situazione di stallo sull’attività amministrativa. La mancanza di dialogo e l’impossibilità di proseguire l’azione di governo hanno spinto i firmatari verso la scelta definitiva del notaio.