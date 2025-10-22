COMUNE DI CAMPAGNA. PIETRO MAGLIANO SUBENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE AD ATTILIO BUSILLO

Nel corso del consiglio comunale svoltosi ieri a Campagna (SA), si è registrato un importante avvicendamento tra i banchi dell’aula: Pietro Magliano, iscritto alla Lega – Salvini Premier Campagna, è ufficialmente subentrato al consigliere comunale dimissionario Attilio Busillo.

Magliano rappresenterà in consiglio il gruppo civico “Campagna Futura”, la lista che alle ultime elezioni amministrative aveva sostenuto la candidatura a sindaco dello stesso Busillo. Il nuovo consigliere siederà tra i banchi dell’opposizione, confermando la linea di continuità con il progetto civico di riferimento.

In una nota diffusa dopo la seduta consiliare, Magliano ha sottolineato l’impegno a portare avanti un’opposizione costruttiva, tesa al bene della collettività, ponendo l’accento sulla volontà di contribuire al dialogo istituzionale e al miglioramento della vita cittadina, pur mantenendo un ruolo di controllo e di stimolo nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Biagio Luongo.

L’ingresso di Pietro Magliano segna dunque un momento di rinnovamento per la minoranza consiliare, che rafforza la propria presenza in aula con una figura politicamente radicata ma orientata alla collaborazione per le questioni di interesse pubblico: sviluppo locale, ambiente e servizi alla cittadinanza.

Con il nuovo equilibrio, il consiglio comunale di Campagna si prepara a una nuova fase politica in cui l’obiettivo dichiarato sarà quello di mantenere un confronto franco ma costruttivo nell’interesse dell’intera comunità.