COMUNE DI CAPACCIO. ROBERTO CELANO (FI): “ALFIERI DEVE ANDARE VIA, COMUNE IN DISSESTO”

“A prescindere dalle vicende giudiziarie su cui non entriamo perchè convintamente garantisti, Franco Alfieri e la sua amministrazione devono immediatamente andare via per i danni prodotti alla città ed alla comunità. Oltre 40 mln di disavanzo tecnico, anomalo utilizzo dell’anticipazione di tesoreria non integralmente restituita al 31.12.2023, utilizzo del fondo cassa vincolato non restituito per oltre 8 mln a fine anno scorso, difficoltà a pagare gli stipendi ai dipendenti (la tredicesima non è stata elargita), difficoltà a pagare i fornitori di servizi essenziali (Sarim avanza circa 6 mensilità pari ad oltre 3 mln di euro con rischio stipendio per i dipendenti), oltre 40 mln di mutui accesi dal 2019 (da quando Alfieri è Sindaco) ad oggi.”

Lo dichiara il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano, a margine di una conferenza stampa che FI ha tenuto nel Comune di Capaccio Paestum,

“Il sistema De Luca/Alfieri” continua Celano “rappresenta un costo aggiuntivo per imprenditori, famiglie, cittadini. Raddoppia il costo dei parcheggi, aumenta il canone unico comunale, aumenta il costo dei diritti di segreteria, raddoppia la tassa di soggiorno (5 euro, più di Firenze!), raddoppiano le tariffe per le società sportive. Chiunque saprebbe fare il Sindaco in tal modo, impegnando risorse inesistenti per finanziare opere utili a foraggiare la propria immagine e forse non solo ed indebitando i cittadinibe perfino le future generazioni in maniera incresciosa. Dobbiamo sradicare dalle nostre città, dai ogni angolo, dalle menti di ciascuno, un sistema che calpesta ogni forma di democrazia, mortifica i giovani (quelli liberi che non piegano il capo), avvilisce professionalità, umilia madri e padri, utilizza il ricatto del pane per accrescere il consenso. In condizioni normali, a fronte dei disastri certificati dai numeri (e non frutto di propaganda delle opposizioni) la comunità malgovernata si solleverebbe e costringerebbe amministratori avventati e senza scrupolo ad andar via senza esitazione!”