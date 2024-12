AL VIA A MERCATO SAN SEVERINO IL RICCO CALENDARIO DEGLI EVENTI PER IL NATALE 2024

S’inizia con l’accensione dell’albero il 7 dicembre e si chiude con la discesa della Befana il 5 gennaio.

Più di un mese di eventi, spettacoli, concerti, animazione, per vivere in armonia il Natale 2024 senza dimenticare il momento della solidarietà e dell’accoglienza, con raccolte per i meno fortunati e doni per i bambini.

Mercato S.Severino entra ufficialmente nel mood natalizio e lo fa con un cartellone allestito dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e con il contributo della Camera di Commercio di Salerno.

Un programma ampio, articolato e solidale, che tiene conto del sociale e fa suo il disagio degli ultimi, che strizza l’occhio allo struscio natalizio per dare una mano alle attività commerciali, che guarda alla tradizione attraverso le rievocazioni dei presepi viventi e che si dipana tra il centro cittadino e le frazioni, con il coinvolgimento delle Associazioni del territorio e delle Parrocchie, senza dimenticare i giovani con la Notte Bianca a gennaio.

«Abbiamo allestito un programma natalizio in grado di incontrare tutti i gusti, da quelli dei bambini che vivono con meraviglia ed incanto questo periodo dell’anno sino ad arrivare ai più grandi, alle famiglie, ai giovani – sottolinea Antonio Somma – Le luminarie sono state immaginate e realizzate con la sobrietà necessaria, senza eccessi, con la consapevolezza di non voler perdere di vista le difficoltà e il disagio che finiscono troppo spesso nel cono d’ombra dei bagliori e dei luccichii natalizi. Ringrazio l’Assessore alla Cultura Enza Cavaliere per il coordinamento, la Giunta ed i Consiglieri comunali per il contributo di idee che hanno portato insieme alle Associazioni ed alle Parrocchie per allestire un cartellone che potesse essere anche una valida un’attrattiva per i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi ed un accompagnamento per le attività commerciali».

Dalle fiabe animate al film del Grinch, passando per Babbo Natale a cavallo nelle frazioni e Babbo Natale in moto con i doni per i meno fortunati, le animazioni di strada e la tradizionale discesa della Befana dal campanile: è il Natale dei bambini, ampio e variegato, scandito da momenti d’intrattenimento e da eventi che ricreano la magia e l’incanto della tradizione.

Per i più grandi, per chi ama la musica e l’arte, è possibile visitare il vernissage della mostra/concorso sulla smorfia napoletana in esposizione a Palazzo Vanvitelli oppure ascoltare i concerti dal vivo dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi e dell’Ensemble della Marina Militare Americana.

Nella cornice natalizia sanseverinese uno spazio del programma è stato dedicato ai Mercatini artigianali lungo corso Diaz ed un altro ancora alla rappresentazione del presepe vivente: tradizione antica, quest’ultima, pronta a rivivere a Pandola, Spiano e Sant’Angelo.

Se il Natale è spirito di comunità, lo dimostrano le numerose iniziative promosse all’interno di oratori e parrocchie – laboratori di partecipazione, luoghi d’incontro e di aggregazione, unite dal filo rosso delle festività- nelle piazzette e negli spazi urbani delle frazioni a cura delle Associazioni.