REGIONALI 2025. ELLY SCHLEIN VUOLE GIOCARE LA CARTA CANTONE PER CONVINCERE L’AREA MODERATA

C’è il nome di Raffaele Cantone sull’agenda del Segretario Regionale Elly Schlein alla pagina dedicata alle Regionali in Campania ? Pare che, negli ultimi giorni, l’ipotesi di candidare l’ex Presidente dell’Anac alla guida della Regione Campania – sempre che il nome tocchi al Pd nell’ambito del Campo Largo – si stia facendo spazio, anche perchè si tratta di una candidatura che riporterebbe all’interno della coalizione anche Italia Viva di Matteo Renzi. Anche il resto dell’area moderata della Campania, a cominciare da Azione di Carlo Calenda, non potrebbe dire no al nome di Raffaele Cantone.

Intanto oggi si conclude il secondo giro di votazioni on line per la Costituente del Movimento 5 Stelle: se dovesse ripassare la linea di Giuseppe Conte, il M5S, già da domani, potrebbe rivendicare la candidatura per la Regione Campania con il nome dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.