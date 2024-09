COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI. PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE DELLA MEDIATECA COMUNALE

È stato pubblicato, stamattina 5 settembre, il bando per l’affidamento in concessione del “Palazzo delle Arti e della Cultura” l’ex mediateca, sul sito istituzionale www.cittadicava.it nella sezione “gare telematiche”, Gare Centrale Unica di Committenza, con scadenzal’8 ottobre 2024. (https://cavadetirreni.traspare.com/announcements?status=2)

Lo storico palazzo del 1600 è uno spazio polifunzionale, ubicato nel cuore del centro storico cavese e si sviluppa su quattro livelli con la facciata principale in stile classico con porticato, che affaccia nella piazzetta del Purgatorio, l’accesso secondario, invece, su piazza Passaro. Al suo interno, su una superficie complessiva di circa 2.500 mq, si trovano due sale proiezioni da 200 posti, una terrazza panoramica di 200 mq. spazi riunione, aule di formazione, può ospitare convegni, riunioni di lavoro, corsi, workshop, eventi aziendali, mostre, concerti e rassegne culturali.

“Per molti anni è stato un luogo di grande aggregazione e soprattutto un polo culturale di successo ed importante in tutta la regione – afferma il vicesindaco Nunzio Senatore, con delega al patrimonio – nel 2020, purtroppo, a seguito dei noti fatti, il Comune fu costretto a revocare la licenza al gestore. Dopo diversi tentativi in questi anni di affidamenti in concessione che non hanno avuto esito positivo e dopo aver raccolto le indicazioni emerse in Consiglio comunale, è stato pubblicato oggi questo nuovo bando che mi auguro possa essere di interesse per imprenditori del settore”.