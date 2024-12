COMUNE DI EBOLI. IL CONSIGLIO COMUNALE SOSPESO PER LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

“Quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale ha del paradossale. Negli ultimi giorni abbiamo ascoltato dichiarazioni di diversi Consiglieri comunali che celebravano il Natale 2024 come il più bello degli ultimi trent’anni ad Eboli. Tuttavia, questo clima di serenità natalizia è stato bruscamente interrotto quando il gruppo di maggioranza Eboli Domani ha fatto mancare il numero legale, causando la sospensione del Consiglio comunale e impedendo il voto su provvedimenti cruciali per la città.”

Lo scrivono i rappresentanti di Sinistra Italiana di Eboli, in una nota diffusa alla stampa.

Tra i punti in discussione c’erano i debiti fuori bilancio e la ricognizione delle partecipazioni nelle società al 31 dicembre 2023, temi fondamentali per la gestione della macchina amministrativa. Le motivazioni? Le solite: “alcune cose non vanno, dobbiamo fermarci un

attimo per discutere scelte importanti.” Tradotto dal politichese, significa: “alcuni assessori non ci piacciono e vanno sostituiti.”