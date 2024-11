COMUNE DI GIUNGANO. TRE CONSIGLIERI COMUNALI ADERISCONO A FRATELLI D’ITALIA

Tre consiglieri comunali di Giungano, eletti nella lista di opposizione al Sindaco Orlotti, hanno, ufficialmente, aderito a Fratelli d’Italia. Si tratta di Sabrina Palumbo, Amedeo Santoro e Maria De Lucia che, nel pomeriggio di ieri, alla presenza dei vertici provinciali di FDI e del Senatore Antonio Iannone, Coordinatore Regionale del partito di Giorgia Meloni, hanno annunciato l’adesione al progetto politico di Fratelli d’Italia.

Dal cuore del Cilento arrivano, per Fratelli d’Italia, altre adesioni in vista delle prossime scadenze elettorali, a cominciare dalle Regionali 2025, quando sarà necessario avere un radicamento in tutto il territorio della vasta provincia di Salerno.