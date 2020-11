COMUNE DI NAPOLI. BILANCIO, FUMATA NERA. ORA 15 GIORNI PER EVITARE SCIOGLIMENTO

Per la terza volta consecutiva la seduta del Consiglio Comunale di Napoli è andata deserta per mancanza del numero legale: impossibile, dunque, per la maggioranza-minoranza del sindaco De Magistris procedere all’approvazione del bilancio di previsione. Secondo la procedura, adesso, scatterà la diffida da parte della Prefettura che stabilirà un nuovo termine, tra i 10 ed i 15 giorni, per tentare di approvare il bilancio di previsione. In caso contrario si procederà allo scioglimento dell’amministrazione comunale ed alla nomina di un commissario prefettizio. Dure le parole, al termine del mancato consiglio comunale di Napoli, da parte di De Magistris che ha accusato “i consiglieri comunale di opposizione di essere gli esecutori materiali di un mandante che si trova a poche centinaia di metri da qui”. Chiaro ed eloquente il riferimento ai consiglieri comunali del Partito Democratico ed al Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

