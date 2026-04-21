COMUNE DI PAGANI. IL MINISTERO DELL’INTERNO SCIOGLIE L’AMMINISTRAZIONE DE PRISCO: ELEZIONI RINVIATE

Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Comune di Pagani, recependo la relazione della commissione di accesso. Una decisione che segna un passaggio drastico per l’amministrazione cittadina.
Con il provvedimento, decadono gli organi elettivi e viene disposto il commissariamento dell’ente. Di conseguenza, saltano anche le elezioni amministrative previste.
La misura si inserisce nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente nei casi in cui emergano criticità rilevanti nella gestione dell’ente, con l’obiettivo di ristabilire condizioni di legalità e trasparenza amministrativa.