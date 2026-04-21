COMUNE DI PAGANI SCIOLTO. NICOLA CAMPITIELLO: “BASTA DIVISIONI, E’ IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA'”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“In un momento così delicato per la nostra città, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, sento il dovere di parlare con franchezza a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Pagani.
Non è più tempo di divisioni, né di polemiche inutili. È il momento della responsabilità. Pagani ha bisogno di ritrovare stabilità, credibilità e una guida seria, capace di affrontare con concretezza le difficoltà che stiamo vivendo.”
Lo scrive il candidato Sindaco Nicola Campitiello, a seguito della notizia dello scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Pagani. 

Io credo in una politica fatta di competenza, lavoro e libertà. La mia storia personale e professionale è fatta di impegno, di sacrifici e di risultati costruiti fuori dalle logiche di dipendenza politica. È questa autonomia che oggi mi consente di mettere al centro solo ed esclusivamente l’interesse dei cittadini.
Sono convinto che serva uno sforzo collettivo: unire le energie migliori, superare interessi personali e riportare al centro il bene comune. Il confronto politico è fondamentale, ma deve essere leale e orientato a costruire soluzioni, non a creare divisioni.
Da parte mia, l’impegno è chiaro: ascoltare, decidere e agire. Con serietà, con trasparenza e con rispetto per la nostra comunità.
Pagani merita stabilità, merita concretezza, merita una guida libera e responsabile.
Abbiamo il dovere di rialzarci. E di farlo insieme.
Io ci sono.

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