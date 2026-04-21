COMUNE DI PAGANI SCIOLTO. NICOLA CAMPITIELLO: “BASTA DIVISIONI, E’ IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA'”

“In un momento così delicato per la nostra città, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, sento il dovere di parlare con franchezza a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Pagani.

Non è più tempo di divisioni, né di polemiche inutili. È il momento della responsabilità. Pagani ha bisogno di ritrovare stabilità, credibilità e una guida seria, capace di affrontare con concretezza le difficoltà che stiamo vivendo.” Lo scrive il candidato Sindaco Nicola Campitiello, a seguito della notizia dello scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Pagani.

Io credo in una politica fatta di competenza, lavoro e libertà. La mia storia personale e professionale è fatta di impegno, di sacrifici e di risultati costruiti fuori dalle logiche di dipendenza politica. È questa autonomia che oggi mi consente di mettere al centro solo ed esclusivamente l’interesse dei cittadini.

Sono convinto che serva uno sforzo collettivo: unire le energie migliori, superare interessi personali e riportare al centro il bene comune. Il confronto politico è fondamentale, ma deve essere leale e orientato a costruire soluzioni, non a creare divisioni.

Da parte mia, l’impegno è chiaro: ascoltare, decidere e agire. Con serietà, con trasparenza e con rispetto per la nostra comunità.

Pagani merita stabilità, merita concretezza, merita una guida libera e responsabile.

Abbiamo il dovere di rialzarci. E di farlo insieme.

Io ci sono.