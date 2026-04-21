MARINA BERLUSCONI CONFERMA CHE FI RESTA NEL CENTRO DESTRA E LA FIDUCIA AD ANTONIO TAJANI

La leadership di Antonio Tajani, così come la collocazione politica di Forza Italia, nel perimetro del centrodestra, non sono in discussione. Questo, apprende l’Adnkronos, sarebbe il ragionamento di Marina Berlusconi in queste ore. Sul pranzo di venerdì scorso nella sede Mediaset di Cologno Monzese tra il segretario nazionale azzurro, la primogenita del Cav e il fratello Pier Silvio (presenti Gianni Letta e l’ad di Fininvest spa, Danilo Pellegrino) sono circolate varie ricostruzioni relative al futuro del partito e il rapporto con il governo Meloni in vista delle prossime politiche. Voci forse alimentate e amplificate anche dalla durata della colazione, oltre 4 ore, un vero e proprio vertice fiume, dove certamente la discussione si è dipanata su più temi, in maniera approfondita, con un confronto a 360 gradi, il primo dopo la sconfitta del sì al referendum sulla riforma della giustizia.

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