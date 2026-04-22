PAGANI. L’EX SINDACO LELLO DE PRISCO: “QUESTO SCIOGLIMENTO CI LASCIA AMAREGGIATI”

“Questo decreto di scioglimento ci lascia profondamente amareggiati e sorpresi, anche perchè avvenuto a pochi giorni dalla presentazione delle candidature.

Restiamo in attesa di conoscerne nel dettaglio le motivazioni, riservandoci ogni opportuna iniziativa giuridica e politica nelle sedi competenti.

Lo scrive, in una nota, l’ex Sindaco di Pagani Lello De Prisco.

Rivolgiamo un augurio di buon lavoro ai commissari che si insedieranno, assicurando la nostra disponibilità per ogni eventuale necessità, se richiesta.

Confidiamo che la gestione commissariale possa garantire il completamento delle opere avviate e assicurare alla città l’attenzione che merita.

Siamo addolorati se questo ennesimo commissariamento possa rallentare la crescita di una comunità che solo ora, dopo tanti sacrifici, stava riprendendo una normalità, dopo essere uscita da un dissesto e dalle macerie morali dei precedenti scioglimenti.

Le considerazioni personali su questa vicenda riteniamo opportuno mantenerle in una dimensione privata”.