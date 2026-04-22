PAGANI. TONINO MARICONDA (FDI): “SCIOGLIMENTO, MOMENTO DIFFICILE PER LA VITA DEMOCRATICA”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, esprime profondo rammarico per lo scioglimento del Consiglio comunale, definendolo «un momento particolarmente difficile per la vita democratica della città e per l’intera comunità».

«Eravamo pronti, commenta Mariconda, a partecipare alle elezioni amministrative e pronti a vincere».

«Si tratta di un epilogo che impone una seria riflessione da parte di tutte le forze politiche e istituzionali – dichiara Mariconda –. In questa fase è fondamentale ristabilire un clima di fiducia, garantire trasparenza amministrativa e assicurare una guida stabile alla città».

Fratelli d’Italia, si legge nella nota, ribadisce il proprio impegno sul territorio «con senso di responsabilità e spirito costruttivo, per contribuire a costruire un percorso politico e amministrativo fondato sulla legalità, sul buon governo e sulla partecipazione».

«L’obiettivo comune deve essere quello di restituire ai cittadini di Pagani istituzioni credibili e all’altezza delle loro aspettative», conclude Mariconda.

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