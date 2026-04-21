NOCERA INFERIORE. SOTTOSCRITTO PATTO SICUREZZA CON QUESTURA PER VIDEOSORVEGLIANZA

Sottoscritto oggi il Protocollo d’Intesa tra Amministrazione Comunale e Questura di Salerno per il collegamento della centrale operativa di videosorveglianza.

Un passo concreto per rafforzare il controllo del territorio e migliorare la tempestività degli interventi, grazie all’integrazione tra il sistema gestito dalla Polizia Locale e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore.

Presenti il Sindaco Paolo De Maio, il Questore Giancarlo Conticchio e il Vice Questore e Dirigente del Commissariato Vincenzo Alagia.

Un sistema integrato che punta su prevenzione, innovazione e collaborazione tra istituzioni e comunità.

Andiamo oltre il progetto e il finanziamento di Nocera Securitas 4.0. Con il Questore di Salerno, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione per il nostro territorio, e grazie al costante impegno della Polizia locale colleghiamo, oltre al nuovo impianto recentemente finanziato, la maggior parte dell’impianto di videosorveglianza realizzato dalla Polizia locale con il Commissariato di pubblica sicurezza di Nocera Inferiore.

Questa è la riprova dell’enorme attenzione in termini di sicurezza che abbiamo per il nostro territorio e che la prevenzione deve consentire a monitorare il più possibile Nocera Inferiore, pur consapevoli che la sicurezza deve partire anche dal basso e con questo intendo dire famiglie scuole e ambito associativo.

Proseguiremo su questa strada, investendo in tecnologie e rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, per garantire ai cittadini una città sempre più sicura e vivibile.