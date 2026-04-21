COMUNE DI SARNO. AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “COLTIVIAMO L’INCLUSIONE”

La nuova edizione nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso che ha già dimostrato la propria efficacia, rafforzando le esperienze di inclusione, relazione e crescita personale.

La nuova edizione nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso che ha già dimostrato la propria efficacia, rafforzando le esperienze di inclusione, relazione e crescita personale. Attraverso le attività dell’orto didattico, i ragazzi coinvolti vivranno un’esperienza concreta e condivisa, fondata sulla collaborazione e sull’apprendimento attivo, accompagnati da docenti e figure qualificate.

Ieri pomeriggio, presso l’Azienda De Filippo, insieme al Sindaco Francesco Squillante, all’Amministrazione Comunale e ai docenti degli Istituti “Profagri” ed “E. Fermi”, i ragazzi hanno dato il via alle attività con la messa a dimora dei semi.

Ieri pomeriggio, presso l’Azienda De Filippo, insieme al Sindaco Francesco Squillante, all’Amministrazione Comunale e ai docenti degli Istituti “Profagri” ed “E. Fermi”, i ragazzi hanno dato il via alle attività con la messa a dimora dei semi.