COMUNE DI SARNO. AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “COLTIVIAMO L’INCLUSIONE”

Ieri pomeriggio, presso l’Azienda De Filippo, insieme al Sindaco Francesco Squillante, all’Amministrazione Comunale e ai docenti degli Istituti “Profagri” ed “E. Fermi”, i ragazzi hanno dato il via alle attività con la messa a dimora dei semi.
La nuova edizione nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso che ha già dimostrato la propria efficacia, rafforzando le esperienze di inclusione, relazione e crescita personale. Attraverso le attività dell’orto didattico, i ragazzi coinvolti vivranno un’esperienza concreta e condivisa, fondata sulla collaborazione e sull’apprendimento attivo, accompagnati da docenti e figure qualificate.
“Continuiamo con il progetto Coltiviamo l’Inclusione alla luce dei risultati concreti emersi nella prima edizione, che ne hanno confermato il valore sia sul piano formativo che relazionale. Proseguire questo percorso significa rafforzare opportunità reali di autonomia, partecipazione e inclusione, offrendo esperienze condivise, continuative e capaci di incidere positivamente sulla vita delle persone”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.