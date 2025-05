COMUNE DI PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO PRESENTA UN NUOVO RESTYLING PER LA VIABILITA’

Mercoledì 7 maggio, alle ore 9.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria dell’assetto stradale di via Malet a Pagani.

Il restyling della strada, il cui obiettivo principale è assicurare una maggiore sicurezza, mobilità e viabilità cittadina nel centro storico, si svilupperà sul tratto compreso tra l’incrocio di Via Perone all’intersezione con Corso Ettore Padovano, mettendo in essere la rimozione dell’intera pavimentazione stradale in san pietrini;, la riconfigurazione dello strato portante sottostante, il riposizionamento dei san pietrini rimossi con realizzazione e sigillatura delle fughe.