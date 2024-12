COMUNE DI PAGANI. LA DENUNCIA DELL’OPPOSIZIONE: “MAGGIORANZA PRESENTE IN CONSIGLIO, NON RISPONDE AD APPELLO”

“La scena a cui abbiamo assistito stamattina ci lascia molto perplessi. Consiglieri comunali di maggioranza presenti in aula che non rispondono all’appello e non fanno insediare il consiglio comunale. Eppure all’ordine del giorno c’erano argomenti di estrema importanza per la città che mettono in discussione il futuro della Sam e dei suoi lavoratori.

Ormai questa amministrazione è alle battute finali: disunita, incapace di risolvere i problemi e di affrontare situazioni delicate. Occorre più che mai un’inversione di rotta: chiediamo che il sindaco prenda atto e faccia la scelta più giusta per la città”. Lo denunciano, in una nota diffusa alla stampa, i consiglieri comunali

Michele Bottone

Aldo Cascone

Alessandro De Martino

Vincenzo D’Amato

Enza Fezza

Lello La Femina

Fabio Petrelli

Mirko Rinaldo

Santino Ruggiero

Anna Rosa Sessa

Vincenzo Violante