COMUNE DI PAGANI. PIETRO SESSA (FORZA ITALIA): “PERIFERIE ABBANDONATE NEL DEGRADO”

“Le condizioni delle strade nelle periferie della nostra città sono ormai inaccettabili. Il manto stradale è stato devastato da continui interventi da parte di ditte esterne, spesso non adeguatamente controllate, che lasciano dietro di sé ripristini approssimativi e pericolosi. Buche, avvallamenti e asfalto sconnesso mettono a rischio ogni giorno automobilisti, ciclisti e pedoni.”

Lo scrive, in una nota, il Commissario Cittadino di Forza Italia Pietro Sessa.

Alla totale assenza di sicurezza viaria si aggiunge una segnaletica orizzontale e verticale insufficiente o completamente assente. Strade prive di indicazioni, incroci pericolosi, attraversamenti pedonali invisibili: tutto questo in quartieri dimenticati dall’amministrazione.

A rendere ancora più grave la situazione, la presenza di rifiuti abbandonati da tempo lungo le strade, segno di uno sversamento incontrollato e di una mancata sorveglianza. Le aree verdi sono in totale degrado, e lo spazzamento stradale è inesistente. Interi marciapiedi e carreggiate sono privi di chiusini da mesi, con tombini scoperti che rappresentano un vero e proprio pericolo per la comunità.

Dopo oltre 5 anni di amministrazione e con alle spalle due mandati di un consigliere provinciale, non si possono più trovare scuse. La città ha bisogno di un cambio di passo, di rispetto e di decoro. Pagani merita molto di più.

