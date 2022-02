COMUNE DI PELLEZZANO. AL VIA LE ISCRIZIONI PER ELEZIONE FORUM DEI GIOVANI

“In riferimento alla notizia dell’apertura delle iscrizioni al Forum dei Giovani di Pellezzano – dichiara il Sindaco, dott. Francesco Morra- colgo l’occasione per sottolineare, ancora una volta, la rilevanza di questa istituzione, che ha il compito di aggregare i giovani del territorio per favorire lo sviluppo e la promozione di progettualità ed iniziative nel campo del sociale e delle politiche giovanili. Il Forum si pone, altresì, quale strumento idoneo a sollecitare e rilanciare una piena sinergia tra i giovani e le istituzioni locali, proponendo in concreto un fecondo confronto di idee, slanci ed obiettivi finalizzati allo sviluppo e alla crescita culturale e qualitativa del nostro comprensorio. Ringrazio, inoltre, il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili, Marco Rago, che sta offrendo un prezioso contributo per mantenere viva e attiva questa realtà”.