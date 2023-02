COMUNE DI PELLEZZANO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO STRADALE GRAZIE AI FONDI DELLA PROVINCIA

Lo scrive il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, Consigliere Provinciale di maggioranza.

Dopo l’intervento sulla SR88 in Via G. Mazzini questa mattina si è completato anche il tratto di strada che interessa la bretella di collegamento alla SR88 (Via Nofilo Sp121) #Cologna mancava questo tratto per avere le strade provinciali che attraversano il Comune di Pellezzano completamente rinnovate e messe in sicurezza.