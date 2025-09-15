COMUNE DI SARNO. ARRIVA COMMISSIONE D’ACCESSO MINISTERO, SQUILLANTE: “MASSIMA COLLABORAZIONE”

Il Ministero dell’Interno ha inviato, al Comune di Sarno, una commissione di accesso incarica di verificare l’esistenza di rapporti pericolosi tra l’amministrazione ed il territorio. A darne notizia è lo stesso Sindaco di Sarno Francesco Squillante.

Commissione di accesso al Comune. Il sindaco: “l’Amministrazione si è resa immediatamente disponibile con spirito di totale collaborazione e trasparenza”.

“Care concittadine e cari concittadini,

questa mattina si è stata insediata una commissione di accesso presso il Comune di Sarno nominata dal Prefetto di Salerno.

Ritengo giusto e doveroso informare immediatamente la cittadinanza perché la trasparenza e la chiarezza verso i cittadini sono alla base della nostra azione amministrativa, evitando ogni possibile tentativo di strumentalizzazione e sciacallaggio politico.

È doveroso precisare che si tratta di un atto ordinario che rientra nelle prassi amministrative previste dalla normativa, per verificare che la gestione del Comune sia conforme alla legge.

È una procedura di controllo alla quale l’Amministrazione si è resa immediatamente disponibile con piena collaborazione e trasparenza.

Desidero rassicurare tutti: i servizi e le attività comunali proseguiranno regolarmente, senza alcuna interruzione o rallentamento. La vita amministrativa della nostra comunità continua con il massimo impegno e con la coscienza serena di chi ha sempre operato nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Il nostro unico obiettivo è sempre stato, è e continuerà ad essere sempre il bene della nostra città”.