COMUNE DI SARNO. UFFICIALMENTE INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Ieri sera, nell’Aula consiliare del Comune di Sarno, si è svolta la seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, alla presenza del Sindaco Francesco Squillante e dell’Amministrazione comunale. Hanno partecipato anche le famiglie e i docenti degli alunni eletti consiglieri. Con l’insediamento si apre ufficialmente il nuovo biennio di attività del Consiglio, che resterà in carica due anni.

Nel corso della seduta si è proceduto all’elezione delle cariche istituzionali: con 18 voti è stata eletta Sindaco Ida Annunziata, alunna dell’I.C. De Amicis–Baccelli; con 14 voti è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale Gianmarco Pagliarulo, alunno dell’I.C. “Antonio Esposito”.

“L’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un momento importante per la nostra città: avvicina i più giovani alle istituzioni e al senso delle regole. Apriamo così un nuovo biennio di lavoro”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

“Nei prossimi due anni avrete modo di confrontarvi e di proporre idee, imparando come si costruiscono decisioni e come si lavora per l’interesse della comunità”, ha aggiunto il Sindaco.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un laboratorio di democrazia: coinvolge alunni dai 9 ai 14 anni, chiamati a confrontarsi e a proporre idee per migliorare la città. È un percorso che unisce educazione civica, partecipazione e responsabilità, offrendo ai più giovani l’opportunità di vivere da protagonisti la vita pubblica.Il Sindaco Francesco Squillante, infine, ha augurato buon lavoro a tutti i giovani consiglieri, sottolineando come le loro idee e le loro proposte rappresenteranno un’attenzione concreta e una priorità per l’Amministrazione comunale.