COMUNI AL VOTO NEL 2022: E’ INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER TUTTI I CANDIDATI

Da Mercato San Severino ad Agropoli, passando per Nocera Inferiore, con diversi gradi di certezza sui nomi in campo e con una campagna elettorale che è entrata, ufficialmente, nel vivo: quattro mesi, o poco piu’, all’appuntamento con il voto, nei comuni piu’ importanti della Provincia di Salerno dove il sindaco viene eletto, eventualmente, con il secondo turno. Un test politico abbastanza importante per tutte le forze politiche della Provincia, l’ultimo prima dell’appuntamento con le elezioni politiche.

MERCATO SAN SEVERINO – Nel centro della Valle dell’Irno scontata la ricandidatura dell’attuale primo cittadino Antonio Somma che, con ogni probabilità, si appresta ad affrontare l’appuntamento elettorale con una coalizione composta da tre liste civiche.

AGROPOLI – Sarà di natura politica, invece, l’alleanza del sindaco attuale Adamo Coppola, eletto 5 anni fa al primo turno, che con il centro sinistra ed alcune liste civiche, punta, anche per l’elezione 2022, ad una vittoria senza dover fare ricorso al ballottaggio.

NOCERA INFERIORE – Piu’ calda e complicata la situazione nel Comune di Nocera Inferiore dove il sindaco in carica Manlio Torquato è giunto al secondo mandato e, quindi, non potrà essere ricandidato alle prossime elezioni comunali.

