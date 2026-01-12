CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: “MOZZARELLA BUFALA DOP, NECESSARIO PIANO COORDINAMENTO”

Confagricoltura Campania augura buon lavoro a RINA Agrifood, designato con D.M. 695742 del 30/12/2025 nuovo ente di certificazione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. “Il loro contributo sarà decisivo per garantire rigore e continuità ai controlli, in una fase che richiede stabilità e trasparenza”, dichiara il presidente Fabrizio Marzano.

“Prendiamo atto di una decisione maturata in assenza di un confronto vero e trasversale, indispensabile per una scelta così delicata per l’intera filiera — aggiunge Marzano — nonostante lo scorso giugno avessimo segnalato la necessità di evitare vuoti operativi e passaggi improvvisi”.

L’organizzazione ribadisce la necessità di garantire una transizione ordinata e di “istituire un tavolo tecnico regionale permanente, con il coinvolgimento di Consorzio, associazioni agricole e istituzioni, per un confronto costante con tutti gli attori della filiera”.

In particolare, Marzano richiama l’attenzione sugli allevatori “il cui lavoro rappresenta la base dell’intera filiera. Ogni scelta deve tutelare il loro impegno quotidiano e garantire tempi certi e procedure trasparenti”. “Confagricoltura Campania — conclude Marzano — contribuirà allo stesso modo con senso di responsabilità e spirito costruttivo utile a garantire la tutela della DOP, a valorizzare il lavoro delle aziende e a proteggere l’immagine di un’eccellenza della nostra regione.”

