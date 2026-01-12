ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO: 15 E 16 GENNAIO AL VOTO PER IL RINNOVO DEI VERTICI

Le elezioni dei commercialisti salernitani si svolgeranno “da remoto”, sulla piattaforma informatica Skyvote. Una procedura utile a consentire a tutti gli iscritti di partecipare comodamente alle operazioni elettorali anche dai propri studi come sottolinea il presidente uscente Agostino Soave che, in scadenza di mandato, tira le somme del suo quadriennio alla guida dell’ODCEC Salerno: “Abbiamo lavorato al meglio per rappresentare, difendere e ricompattare la Categoria in questi anni difficili, tra pandemia e recessione, la riforma del Fisco e il dibattito sulle modifiche della nostra legge statutaria. Spero di aver ben onorato il ruolo: di sicuro, anche se non posso più ricandidarmi, continuerò ad essere a disposizione di tutti i colleghi e al servizio della nuova governance per sostenere le azioni che metteranno in campo per la tutela della nostra professione. Auspico che la rappresentanza che verrà sarà forte anche dell’espressione del voto di tutti gli iscritti a cui chiedo di non mancare a questo importante momento democratico ed esercitare il proprio voto, considerato che grazie alla modalità telematica potranno farlo comodamente dai propri studi od ovunque si trovino impegnati in quei due giorni, dedicando giusto qualche minuto alla procedura”.

Share on: WhatsApp