PROVINCIALI 2026. AZIONE ENTRA IN CONSIGLIO PROVINCIALE CON ROSARIO CARIONE

Azione esprime grande soddisfazione per l’elezione di Rosario Carione – sindaco di Trentinara – al Consiglio Provinciale di Salerno, un risultato significativo che conferma il valore del lavoro collettivo, della coesione politica e del gioco di squadra portato avanti sul territorio.

Il segretario provinciale Rosario Pacifico di Azione, insieme all’on. Antonio D’Alessio, al consigliere comunale e segretario cittadino Corrado Naddeo e a tutto il gruppo unito, esprimono soddisfazione per questo importante traguardo, frutto di un percorso condiviso, dell’impegno costante e di una visione comune orientata alla buona amministrazione e alla rappresentanza delle istanze locali.

L’elezione di Carione rappresenta uno stimolo a proseguire con determinazione nel lavoro a favore della comunità e del territorio provinciale.