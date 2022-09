CONFAGRICOLTURA CASERTA: “IL PROSSIMO GOVERNO AFFRONTI EMERGENZE AGRICOLTURA”

Raffaele Puoti, Presidente di Confagricoltura Caserta, nel commentare il nuovo scenario politico che si sta delineando in queste prime ore dopo il voto, ricorda la centralità del mondo agricolo, motore dell’economia italiana e in particolar modo di quella della Provincia di Caserta.

“Gran parte dell’economia della Provincia ruota intorno all’asse portante dell’agricoltura e dell’agroalimentare, grazie alle nostre produzioni di alto pregio che si affermano sia sul mercato nazionale che internazionale.

Il nuovo scenario politico, con una definita maggioranza, potrà certamente garantire compattezza e stabilità e dovrà essere riconosciuta l’importanza di tutelare l’imprenditoria agricola, da sempre volano di sviluppo e crescita economica per il Paese.

Tra le priorità che il prossimo governo dovrà affrontare, vi sono certamente la stabilizzazione del reddito degli agricoltori e l’incremento della potenzialità produttiva del comparto, per farsi garante della sicurezza alimentare a favore dei consumatori italiani ed europei.

Il momento storico che stiamo affrontando, destabilizzato prima dalla pandemia e attualmente dal conflitto russo-ucraino, richiede un intervento deciso a supporto degli imprenditori e dei lavoratori della filiera, vessati dalle ripercussioni economiche legate al rincaro delle materie prime e al costo dell’energia.

La disponibilità di forza lavoro nelle aziende, la promozione dei processi di filiera e di produzioni tipiche nonché la riqualificazione del territorio, sono alcuni dei temi specifici in discussione nell’area casertana che affidiamo principalmente a tutti i neo parlamentari della Provincia. Temi su cui, come sempre, siamo aperti e pronti al confronto per garantire lo sviluppo dell’agricoltura nel Territorio.

E’ necessario quindi intervenire con ogni sforzo possibile per tutelare un settore nevralgico per la nostra economia”.

